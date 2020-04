Rezza: “Tra un mese il calcio può ripartire a porte chiuse e misure rigide”

Rezza: ripartenza del calcio? Andrebbero prese misure molto rigide. Non sta a me decidere, sarà la politica a farlo

Giovanni Rezza membro dell’Istituto Superiore di Sanità e del comitato scientifico, è tornato a parlare così, in collegamento con Sky Tg24, dell’ipotesi di ripartenza del calcio in Italia.

Queste le sue parole:

”Quella sulla Roma (in conferenza stampa, ndr) era solo una battuta. E’ possibile a porte chiuse con misure rigide e rigorose. Bisognerà cercare di rendere minimo il rischio di contagio tra calciatori e addetti ai lavori. Oggi il campionato non può ripartire, – prosegue Rezza – ma tra un mese si può, certamente a porte chiuse con misure rigide e rigorose.

Ogni apertura comporta un minimo di rischio: va reso bassissimo questo rischio e andrebbero prese misure molto rigide.

Non sta a me decidere, sarà la politica a farlo. La Figc sta già pensando alle istruzioni su misure molto rigorose per ridurre al minimo il rischio per giocatori, addetti ai lavori e per il resto della comunità“. Conclude Rezza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricciardi, OMS:”Ripresa del campionato? Improbabile, non è prudente”

Il Milan punta Meret per il dopo Donnarumma, primi sondaggi

CONTENUTI EXTRA

Paolo Bonolis diventerà nonno a settembre, la figlia Martina Anne è incinta

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts