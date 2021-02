Napoli, Rrahmani: “Contro l’Atalanta partita difficile, gioca un calcio veloce”

Napoli, Rrahmani dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Il difenso del Napoli Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato:

“Era una partita difficile, sappiamo che l’Atalanta gioca un calcio veloce e di pressione. Provavamo a giocare da dietro per andare poi in avanti. Difesa a 4? Quando cambi squadra e cambi allenatore lo sai che devi giocare come dice il nuovo allenatore. Nessun calciatore decide. Tutti hanno idee diverse, ma conta l’idea del calciatore.”

