Atalanta-Napoli, Gasperini: “Un calo è fisiologico, finale contro la Juve sarà difficile”

Atalanta-Napoli, Gasperini in conferenza

Al termine della partita tra Atalanta e Napoli, il tecnico dei nerazzurri Gianpiero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa. Ecco quanto riportato:

“È una grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare in finale è un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato. Alla finale ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra straordinaria come la Juventus, difficile da incontrare. Ora abbiamo tante partite importanti, ospiteremo il Real Madrid: per Bergamo sarà un avvenimento. Non abbiamo mai perso fiducia, stiamo facendo risultati con grandissima continuità. Domenica a Cagliari sarà la tredicesima gara in quaranta giorni, è normale avere dei cali. Abbiamo giocato con Cagliari, Lazio, due volte col Napoli: non abbiamo mai mollato niente nemmeno in campionato, ma gli impegni sono tanti. Pretendere di più dall’Atalanta mi sembra difficile, anche se ci sono troppe chiacchiere nei nostri confronti. Cerchiamo di giocare al massimo.”

