Chirico, Juventus: “L’arbitro influenzato pesantemente la gara”

Chirico critica l’arbitraggio di Crotone-Juventus

Marcello Chirico, giornalista tifoso della Juventus, attraverso un editoriale pubblicato su ilbianconero.com ha duramente criticato l’arbitraggio della sfida tra Crotone e Juventus. Ecco quanto riportato:

“Una gara che la Juve non avrebbe meritato di vincere, ma che è stata pesantemente influenzata dall’arbitraggio di Fourneau. Si sa, ai tifosi juventini non piace parlare degli arbitri e usarli come alibi degli insuccessi, ma a volte è doveroso. Dalla follia Chiesa al fuorigioco di Morata, i gialli e il rigore causato da Bonucci. Una decisione dopo l’altra, molte sbagliate, sicuramente pesanti per il risultato finale. Faranno discutere, lo stanno già facendo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

La crescita del Napoli spaventa le big, gli azzurri sono da Scudetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Preoccupa il focolaio alla Camera, rinviata la legge sull’omofobia