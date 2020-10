Corbo su Gattuso: “Sul mercato è stato ascoltato, presi gli elementi giusti”

Corbo si complimenti con Gattuso

Attraverso un editoriale apparso sulle pagine di Repubblica, il giornalista Antonio Corbo si è complimentato con Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Per fortuna Gattuso è stato ascoltato sul mercato. Il barbuto franco-ivoriano Bakayoko è la diga che mancava. Lode a Giuntoli che ne ha sostenuto la richiesta. Una operazione che farà riflettere: non si possono comprare giocatori solo per investire decine di milioni e sperare di ricavarne il quadruplo al primo giro di giostra. La tecnica ha il suo ruolo. E nel calcio non bisogna mai avere fretta: guardate il Lozano di oggi, è un giocatore trasformato”.

