Verona-Napoli, Ceccherini: “Ho commesso un errore ingenuo”

Federico Ceccherini chiede scusa per il suo comportamento durante Hellas Verona-Napoli.

Federico Ceccherini si pente del suo comportamento avuto durante il termine di Hellas Verona-Napoli, a causa del quale ha rimediato un cartellino rosso. Il difensore sembra essersi reso conto del suo comportamento non proprio consono, per questo motivo ha deciso di chiedere scusa alla squadra e ai tifosi gialloblù.

“Voglio chiedere scusa ai miei compagni che hanno lottato fino alla fine e a tutti i tifosi presenti che ci hanno incitato per tutta la partita. Ho commesso un errore ingenuo e nel nostro momento migliore ho lasciato la squadra in 10. Sono veramente dispiaciuto: non vedo l’ora di tornare presto in campo.”

