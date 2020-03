Dalla Spagna:”A rischio la maratona di Barcellona”

La manifestazione si disputerà il 15 Marzo

L’allarme per la diffusione del coronavirus sta mettendo a rischio lo svolgimento della maratona di Barcellona prevista per il 15 marzo, tre giorni prima del ritorno degli ottavi di finale tra Barcellona e Napoli che si disputerà al Camp Nou. Come riportato da Mundo Deportivo gli altleti partecipanti alla manifestazione saranno ben 17.500, la cui metà proveniente da paesi esteri. Il ministero della salute spagnolo aveva già espresso dubbi sul regolare svolgimento di diversi eventi sportivi, ed in questi giorni si sta valutando di seguire gli stessi provvedimenti adottati dagli altri Paesi Europei nel tentativo di arginare la diffusione del virus. Potrebbero arrivare decisione analoghe a quelle adottate in Italia, ovvero disputare eventi a porte chiuse.

