Spadafora:”Il campionato andrà avanti ma a porte chiuse”

Le parole del ministro

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ha confermato quella che potrebbe essere la soluzione che permetterebbe il regolare svolgimento del campionato di serie A. Ecco quanto dichiarato: “Il dpcm che verrà emanato tra poco risponderà a tutti gli interrogativi e chiarirà tutti gli aspetti che riguardano il mondo dello sport. Posso dire che, di sicuro, si darà la possibilità di realizzare eventi e competizioni sportive esclusivamente a porte chiuse, dando anche indicazioni ben precise per la prevenzione sanitaria delle squadre, degli staff e di tutto il personale coinvolto. Nel dpcm si dirà anche come e dove sarà possibile svolgere sport di base per tutti. Non è necessario, infatti, né utile bloccare tutto in tutto il territorio purché si rispettino le raccomandazioni che saranno indicate nel dpcm. Si intende consentire almeno allo sport di base ma anche a quello agonistico di continuare a essere svolto, con le dovute cautele”.

