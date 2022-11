Di Francesco: “Sono stupito dal Napoli per due ragioni”

L’allenatore Eusebio Di Francesco rilasciato alcune dichiarazioni relative al Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Eusebio Di Francesco ha parlato del Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il tecnico conosce molto la Serie A avendo allenato sia l’Hellas Verona sia la Roma. A tal proposito è intervenuto anche sul giallorosso Karsdorp, ricordando un episodio accaduto tra i due.

“Non ho avuto una discussione feroce co Karsdorp, feci una scelta tecnica per dargli un segnale. L’ho fatto anche con altri calciatori, l’ho lasciato in tribuna per fargli capire che doveva lavorare in modo diverso. Karsdorp è un ragazzo come tanti altri, non entro nella situazione con Mourinho perché non so cosa si sono detti o cosa sia successo. Posso solo dire che è un bravo ragazzo, magari ha alternato ottime partite ad altre meno buone. Con me ha avuto un infortunio grave al ginocchio che l’ha portato ad avere un rendimento non costante, ma negli ultimi anni era cresciuto tantissimo, lo ritengo un ottimo calciatore. La Roma secondo me l’anno scorso stava meno bene in classifica, ha alternato buone partite ad altre meno buone, manca un po’ in qualità di manovra e del gioco e anche l’altra sera ha dimostrato che non può fare a meno di Dybala, che però non può fare tutte le partite di questo campionato. La Roma in classifica credo che abbia i punti che merita. Ognuno porta a casa quello che dimostra in campo, c’è una sosta lunga ma oggi la Roma merita quello che ha.”

Sul Napoli invece afferma:

“È la squadra che fino ad ora mi ha sorpreso di più sia per la bellezza del gioco sia per l continuità dei risultati, anche in Europa.”

