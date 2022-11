Chiariello sulla Juve: “Sei vittorie e sono sempre a -10 dal Napoli”

Le parole di Umberto Chiariello sulla “rimonta” della Juventus

La Juventus, con sei vittorie di fila nelle ultime gare del 2022, si è riportata in zona Champions League, rimanendo però a -10 dalla capolista Napoli. Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato il recente rendimento dei bianconeri ai microfoni di “Un calcio alla Radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale.

Queste le sue parole:

Neppure con Maradona siamo mai riusciti a distanziare così tanto la seconda in classifica, eppure sento tanto scetticismo in giro. Nessuno che dice che in queste 6 partite, la Juventus ha rimontato 0 punti perché il Napoli le vince tutte da 11 partite a questa parte. Qui non si parla di rimonta, tecnicamente, ma di restare aggrappati. Il Milan ha perso dei punti a Torino e sta aggrappata con le unghie e con i denti vincendo l’ultima con la Fiorentina e quella con lo Spezia all’ultimo minuto”.

