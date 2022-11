Napoli, De Maggio: “Mi sono complimentato con Giuntoli”

Valter De Maggio racconta che ha sentito privatamente il Direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e si è complimentato con lui.

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale della SSC Napoli ed ha raccontato di aver sentito Cristiano Giuntoli nel privato. De Maggio ha in seguito specificato che si è complimentato con il direttore sportivo per due obiettivi che è riuscito a raggiungere.

Di seguito le sue parole:

“Ho avuto modo di sentire nel privato Cristiano Giuntoli per cose che non riguardano il calcio. Mi sono però complimentato perché ha avuto gli attributi di portare al Napoli due giocatori che non erano conosciuti da nessuno. Sto palando di Kvicha Kvaratskelia e Kim Min-Jae.”

