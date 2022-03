Balotelli punta il dito: “Se non ci fosse stato De Laurentiis”. Il retroscena

Balotelli punta il dito contro De Laurentiis

Mario Balotelli, attualmente in Turchia con l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, ha parlato della possibilità sfumata di vestire la maglia del Napoli, in un’intervista ai microfoni di DAZN, che andrà in onda questa sera sul portale. Di seguito le sue parole:

Balotelli:

“Dovete chiederlo a De Laurentiis. Se non fosse per lui sarei già da 10 anni a Napoli. Ero innamorato e sono innamorato di Napoli, ci avrei giocato sempre. A Mino Raiola lo dicevo sempre che mi piaceva giocare a Napoli. Dopo che è nata mia figlia ho detto: ‘Cavoli sarebbe un sogno’“.

