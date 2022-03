Infortunio Di Lorenzo: prima ipotesi sui tempi di recupero

Infortunio Di Lorenzo

Infortunio Di Lorenzo, la prima ipotesi sui tempi di recupero. Il difensore del Napoli, ieri ha abbandonato il terreno di gioco per infortunio. Il giocatore non prenderà parte ai playoff con la Nazionale italiana per i Mondiali 2022 in Qatar in programma nei prossimi giorni. Gli esami medici a cui si è sottoposto in giornata hanno dato esito negativo, si prevede un mese di stop secondo quanto trapela da Sky Sport.

