Napoli, Castel Volturno: oggi tamponi e possibile visita degli ispettori federali

Oggi gli azzurri si sono sottoposti al quinto tampone dalla partita con il Genoa

Il Napoli nella giornata di oggi ha effettuato un altro test anti-covid, questo è il quinto tampone dopo il match contro la squadra di Maran. Gattuso e i suoi sono il primo club in Italia ad aver adottato la decisione di mettersi in isolamento nella “bolla”, provvedimento che scadrà il 17 ottobre in occasione del match casalingo contro l’Atalanta. Radio Marte riporta che nella giornata odierna gli ispettori federali potrebbero far visita a Castel Volturno per verificare le modalità del ritiro del Napoli.

