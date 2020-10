ULTIM’ORA – Ispettori della Procura Figc a Castel Volturno: controlli ‘bolla’ del Napoli

Ispettori della Procura Figc a Castel Volturno

Covid-Napoli – Ispettori della Procura della Figc a Castel Volturno per effettuare controlli sulla ‘bolla’ in cui il Napoli si è chiuso da martedì. Nei giorni scorsi si è chiuso il giro di tamponi tra i calciatori, dopo i casi di positività di Zielinski e Elmas. L’ASL ha imposto due settimane di quarantena ai calciatori del Napoli. Oggi è previsto un nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra.

Intanto la Procura Federale ha aperto un fascicolo per accertare eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club azzurro dopo la mancata partenza per Torino della scorsa domenica per il match Juve-Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve-Napoli: la probabile decisione del Giudice Sportivo

Ex Procuratore Pecoraro a ‘Le Iene’: “Ho chiesto l’audio di un episodio preciso e non mi è stato consegnato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid:57 tra ospiti e dipendenti positivi in casa riposo