Milik fuori rosa: spunta già la sua nuova squadra

Nemmeno il tempo di concludere il calciomercato che già si parla ancora di trattative e nuove destinazioni.

Il caso più spinoso per ciò che riguarda il Napoli, è senza dubbio quello di Milik, finito fuori rosa ma che ha rifiutato ogni possibile destinazione. Il centravanti polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e, secondo quanto riportato da Repubblica, avrebbe già un accordo con la Roma.

Il calciatore si trasferirà nella capitale a parametro zero o, per non perdere gli europei, a gennaio per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

