Bolla a Castelvolturno: malumore dei calciatori azzurri

Il Napoli si ritroverà quest’oggi a Castelvolturno dove è stato isituito l’isolamento domiciliare della squadra.

I calciatori dovranno restare in ritiro fino a quando non ci saranno due tamponi negativi da parte di tutti.

Il ritiro, tuttavia, non è stato preso d buongrado da parte della rosa anche perchè, viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non ha mai istituito una vera bolla, con i giocatori che facevano spola tra casa e Milanello, per non parlare della Juventus con alcuni elementi dell’organico che sono partiti per raggiungere le proprie nazionali, nonostante l’isolamento.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik fuori rosa: spunta già la sua nuova squadra

Primo giorno a Castelvolturno per Bakayoko: scelto il numero di maglia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid:57 tra ospiti e dipendenti positivi in casa riposo