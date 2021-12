Napoli: Insigne tentato dall’America, rinnovo sempre più lontano

L’avventura napoletana del giocatore potrebbe presto giungere al termine

Repubblica, nella sua edizione odierna, parla di Lorenzo Insigne. Il calciatore, ora positivo al Covid-19, ha il contratto in scadenza a giugno del 2022 e la trattativa per il rinnovo non decolla. Il quotidiano riferisce che il capitano del Napoli sarebbe: “Tentato da un’esperienza negli Usa dalla prossima estate, Ancora niente accordo per il rinnovo dell’attaccante degli azzurri”. Su di lui c’è da tempo anche l’interesse dell’Inter.

