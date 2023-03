In vendita i biglietti per la sfida Lecce-Napoli: prezzi e info

In vendita i biglietti per la sfida Lecce-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto

In vendita i biglietti per la sfida Lecce-Napoli, da oggi venerdì 31 marzo 2023, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile 2023, alle ore 19:00, allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce.

Biglietti Lecce-Napoli, come acquistarli

Per effetto delle determinazioni adottate dalle Autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se titolari di tessera di fidelizzazione della SSC NAPOLI (Fidelity Card).

Non è consentita la cedibilità (cambio utilizzatore) del tagliando. La prevendita terminerà alle ore 19.00 di giovedì 06 aprile.

Il prezzo per il settore ospiti

Queste le tariffe per il Settore Ospiti:

Settore Ospiti Intero: € 35,00

Settore Ospiti Under 14: € 14,00

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: www.uslecce.it

Informazioni per striscioni e coreografie

Normativa per striscioni e coreografie: in riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l’introduzione di materiale coreografico all’interno dell’impianto sportivo dovranno pervenire, utilizzando il facsimile di domanda disponibile sul sito al seguente link: www.uslecce.it

a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail sicurezza@uslecce.it, entro le ore 19:00 di lunedì 3 aprile p.v. Sarà cura dell’U.S. Lecce comunicare il rilascio del nulla osta.

Si raccomanda di prendere visione del piano di viabilità in vigore 4 ore prima della gara (www.uslecce.it).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Infortunio Victor Osimhen: ecco quanto starà fuori, le sfide a rischio

Giuntoli occhi puntati su due giovani talenti del Salisburgo: nomi e ruoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici