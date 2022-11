Napoli-Empoli, Zanetti non ci sta: “Quello su Osimhen è un rigorino”

Le parole di Paolo Zanetti al termine di Napoli-Empoli

Il Napoli ha battuto per 2-0 l’Empoli nella gara di stasera allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico del club toscano, Paolo Zanetti, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“La partita l’abbiamo preparata bene, faccio i complimenti ai miei anche in inferiorità numerica. Oggi li ho visti dare tutto contro una squadra straordinaria come il Napoli. Fino al rigore avevamo la gara sotto controllo. Il rigore? Preferisco non parlarne, è un rigorino, l’entità del contatto è minima, ma ormai è andata così. Oggi abbiamo 14 punti, e ce li siamo meritati combattendo, a parte una gara abbiamo perso solo contro le big, il nostro percorso sappiamo qual è, possiamo e dobbiamo crescere, spesso riusciamo a fare grandi partite. Bajrami può giocare sia trequartista che più avnti, mi serviva gente di gamba, avendo perso Destro volevo provarlo in vista della prossima”.

