Il commento della SSC Napoli dopo la vittoria contro l’Empoli

La SSC Napoli commenta la vittoria portata a casa dai partenopei contro l’Empoli, la decima consecutiva in campionato.

Il Napoli vince per la decima volta in campionato, questa volta contro l’Empoli. Il match si è concluso con il punteggio di 2-0 e la SSC Napoli ha commentato gli ennesimi tre punti portati a casa.

“LA DECIMA. Conquistata con pazienza, lotta, volontà, equilibrio, strategia e qualità. Il Napoli mostra tutto l’inventario della grande squadra che diventa maiuscola dinanzi al successo numero 10 consecutivo in campionato. Un’ora di gioco di accerchiamento, di certosina ricerca del lampo giusto nella salda difesa a cerniera dell’Empoli. Poi arriva il sacro fuoco di Victor che in area ruba il tempo a tutti con un furore da assoluto campione. Lo mettono giù perchè non lo vedono neppure arrivare: è netto rigore. Il pallone se lo prende Chucky appena entrato con il coraggio e l’orgoglio tolteco. Lozano incrocia e imbuca, al Napoli si apre la strada. Il lavoro lo finisce Zielo al 90esimo con un gran sinistro al volo: 2-0. Due mani aperte per salutare e festeggiare la decima. Si torna al Maradona sabato contro l’Udinese prima della pausa mondiale. Undici leoni all’assalto l’undicesimo ruggito…”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

