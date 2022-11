Napoli-Empoli termina con

La prima metà di Napoli-Empoli rimane bloccata sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. La prima vera palla gol della gara arriva al 38′, girata in porta di Raspadori, tiro centrale che Vicario blocca agevolmente. Empoli che concede poco spazio agli azzurri ma che allo stesso tempo crea poco davanti. Al 45′ gli azzurri sfiorano il vantaggio sempre con Raspadori che da dentro l’area prova il destro a giro, conclusione a lato di poco.

Nella ripresa gli azzurri creano diverse occasioni ma sempre fuori dallo specchio. Al 68′ Victor Osimhen guadagna un penalty fondamentale, realizzato al 69′ da Hirving Lozano, con il portiere dell’Empoli Gugliemo Vicario che ci arriva ma non riesce a tenere la sfera fuori dalla rete. La rete che chiude il match arriva al minuto 88 ed è di Piotr ZIelinski, che raccoglie il cross perfetto del “Chucky” freddando Vicario con un sinistro rasoterra di prima intenzione. Nel finale di gara c’è gloria anche per Alex Meret che respinge di piede il destro in diagonale di Bajrami.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sorteggi Champions: il Napoli sfiderà l’Eintracht Francoforte

Media gol spaventosa di Osimhen, meglio di Neymar e Mbappé

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici