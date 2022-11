Media gol spaventosa di Osimhen, meglio di Neymar e Mbappé

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’attaccate del Napoli Victor Osimhen, in particolare sulla sua media gol.

La media gol di Victor Osimhen è davvero sorprendente. La Gazzetta dello Sport si è focalizzata su tale argomento ed ha affermato che essa sarebbe più alta di quella di Neymar e Mbappé.

Ecco quanto ripotato dal noto quotidiano:

“Nonostante le partite saltate e la forte concorrenza interna – anche Simeone e Raspadori hanno numeri importanti sottoporta – in campionato Osimhen ha una media eccellente di un gol ogni 91’, in Europa solo Haaland e Lewandowski fanno meglio, persino Neymar e Mbappé sono dietro. Insomma la continuità sotto porta sta diventando finalmente una delle caratteristiche di Osimhen. Dicevano non segnasse mai nei big-match, nelle partite che contano. La risposta è visibile a tutti: chiara e forte. Qualcuno pensava che il suo rientro avrebbe creato problemi a Luciano Spalletti, che se la ride: 6 gol in 4 partite di campionato del suo centravanti da quando è rientrato, davvero devastante. E così è diventato anche capocannoniere.”