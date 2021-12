Caso Salernitana, Gravina: “Senza una nuova proprietà sarà esclusa”

Gravina torna a parlare del caso Salernitana

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai colleghi presenti in merito al caso Salernitana. Ecco quanto dichiarato:

“Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l’esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee. Uno dei disponenti ha richiesto ieri una proroga che però non è prevista nell’atto notarile. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c’è l’atto notarile che parla chiaro”.

