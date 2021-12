Fedele: “Sono sicuro, il Napoli farà qualche colpaccio di mercato”

Enrico Fedele sul prossimo mercato del Napoli

L’opinionista ed ex dirigente sportivo Enrico Fedele, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha parlato del prossimo mercato invernale in chiave azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Si devono comprare un centrale ed anche un esterno: servono entrambi. Faouzi Ghoulam, ormai, è un ex calciatore: dispiace dirlo, ma è la realtà dei fatti. Quale difensore mi sento di consigliare al Napoli a gennaio? Prenderei sicuramente il brasiliano Bremer del Torino. Il Napoli proverà a fare un colpaccio come Anguissa: minima spesa, massima resa. Armando Izzo al Napoli? Sì che lo consiglierei: sarebbe l’ideale! E’ cresciuto molto e non capisco perché non stia giocando titolare. Qualcosa si è rotto, forse a livello di contratto e di cambio di procuratori. I calciatori, alle volte, sono come Icaro: vogliono volare vicino al sole, ma hanno le ali di cera”.

