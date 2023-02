Napoli-Cremonese: si va verso il sold out, già esauriti i settori superiori

Atteso il tutto esaurito anche per la gara contro la Cremonese

Napoli-Cremonese, gara in programma domenica 12 febbraio alle ore 20.45, vedrà un Maradona gremito. Per il match, a distanza di ancora più di 10 giorni, si contano già diversi settori esauriti: Curve superiori, Distinti superiori e Tribune. Rimangono biglietti soltanto per i settori inferiori. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.

