Napoli, il dato su Di Lorenzo: nessuno come lui in Serie A

La Gazzetta dello Sport si è concentrata su un dato più che positivo relativo al terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Dall’inizio della stagione il difensore e Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha disputato tutte le gare in campo senza mai essere sostituito.

Ne parla La Gazzetta dello Sport:

“Nessuno più Stakanov di lui nella nostra Serie A, anche considerando la stagione. Per il capitano Giovanni Di Lorenzo 22 gare stagionali tutte giocate interamente senza mai essere sostituito. Nei giocatori di movimento non c’è paragone che tenga in Serie A. Domani in Coppa Italia potrà essere il momento di tirare il fiato: almeno per una sostituzione nel finale che lo preservi.”

