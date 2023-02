Ziliani: “Sarà proprio Ronaldo a spedire sotto terra la Juventus”

Paolo Ziliani sul caso Juventus

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, attraverso il suo account Twitter ufficiale torna a parlare del caso Juventus. Ecco il tweet:

“Incredibile ma vero: sarà proprioRonaldo a spedire sotto terra (leggi in serie B nella migliore delle ipotesi) la Juventus. Anzi, anche se nessuno ve lo dice gliel’ha già spedita. Con la famosa “carta Ronaldo” con cui la Juve si è scavata la fossa con le sue mani. “La carta che in teoria non deve esistere”, quella che “se viene fuori ci saltano alla gola tutto sul bilancio. Nessuno ha ancora fatto notare infatti il clamoroso autogol in cui la difesa della Juventus è incorsa nel processo-plusvalenze fittizie chiusosi con il -15 in classifica. Un autogol che già decreta la debacle del club anche nel prossimo processo, le manovre-stipendi. La Juventus ha sostenuto che le plusvalenze (guadagno) messe a bilancio subito e gli ammortamenti (spesa) spalmati negli anni non provocano irregolarità: in 4 o 5 anni le due cifre si compensano. Una tesi da brivido che da sola condanna la società. Ora, tornando al prossimo processo e alla carta Ronaldo, le due manovre-stipendi portate a termine dalla Juventus operavano sul medesimo schema: subito a bilancio la rinuncia a 4 mensilità e restituzione degli stipendi diluita nei 2-3 anni successivi. Illecito puro”.

Incredibile ma vero: sarà proprio #Ronaldo a spedire sotto terra (leggi in serie B nella migliore delle ipotesi) la #Juventus. Anzi, anche se nessuno ve lo dice gliel’ha già spedita. Con la famosa “carta Ronaldo” con cui la Juve si è scavata la fossa con le sue mani (1. segue) pic.twitter.com/cGpJe3B3yA — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 1, 2023

