Tuttosport – Il Chelsea chiude col botto, cifra monstre per Enzo Fernandez: è fatta!

Cifra monstre per Enzo Fernandez, ne parla il quotidiano: “Il club portoghese del Benfica ha annunciato la vendita del centrocampista argentino e campione del mondo Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni di euro, un record per un trasferimento in Premier League. Il precedente primato era detenuto dal Manchester City, che per il trasferimento di Jack Grealish un anno e mezzo fa aveva sborsato 115 milioni di euro. Secondo la stampa, Fernandez ha firmato con il Chelsea fino al 2031. I Blues hanno investito circa 327 milioni di euro che si aggiungono ai 306 sborsati in estate per un totale di 17 calciatori acquistati. Nel solo mercato di gennaio sono arrivati Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile e Malo Gusto (che però resterà fino a giugno al Lione) oltre a Joao Felix, in prestito dall’Atletico Madrid”.

Fonte foto: Instagram @enzojfernandez

