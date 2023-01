Marotta su Skriniar: “Le bandiere non esitono più, ha fatto la sua scelta”

Beppe Marotta parla chiaro sulla situazione Skriniar

Milan Skriniar non rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Tutti si aspettavano che il difensore si trasferisse al PSG negli ultimi giorni di mercato invernale, invece così non è stato. Il suo arrivo a Parigi è solo rimandato di qualche mese. Beppe Marotta, amministratore delegato area sport del club nerazzurro, ha parlato di questa situazione ai microfoni di SportMediaset prima del fischio d’inizio della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Queste le sue parole:

[…]Skriniar rimane fino a giugno, non è arrivata l’offerta adeguata dal PSG? Faccio un ragionamento più a largo respiro. Il mondo del calcio subisce un’evoluzione, dei cambiamenti frequenti: ormai immaginare che nei club esistano le bandiere non è possibile. Ci sono dinamiche per cui i giocatori cambiano frequentemente casacca: ci dobbiamo abituare a questo tipo di calcio, un po’ lontano dai sentimenti. Non è quello che gradiamo noi, non è quello che gradiscono i tifosi, ma ci confrontiamo con dei professionisti: Skriniar ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti, noi abbiamo il dovere di rispettarla ma siamo certi che dall’alto della sua serietà saprà dimostrare nei fatti in questi sei mesi che mancano di essere all’altezza della situazione e all’altezza del ruolo“.

