Twitter – Adinolfi: “Juve punita perché ha provato a sottrarre il potere a UEFA e FIFA”.

Lo juventino Mario Adinolfi ex membro della Camera dei Deputati ed esponente del PD, sul proprio profilo social, è tornato a commentare la punizione inflitta alla Juventus: “Ecco la vera ragione per cui la Juventus sta subendo quel che sta subendo: è il club che ha provato a sottrarre il potere a UEFA e FIFA, alla corruzione, agli stati ricchissimi che possono assoggettare i più poveri. Hanno colpito la Juve per educarne cento”.

Ecco la vera ragione per cui la Juventus sta subendo quel che sta subendo: è il club che ha provato a sottrarre il potere a UEFA e FIFA, alla corruzione, agli stati ricchissimi che possono assoggettare i più poveri. Hanno colpito la Juve per educarne cento https://t.co/tHtXogjhbK — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) January 31, 2023

