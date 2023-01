Calciomercato Napoli, le ultime sugli obiettivi del club

“Il contratto di Alex Meret scade nel 2024, ma indipendentemente dall’opzione la sua conferma è tutta da scrivere. Potrebbe arrivare qualche offerta dalla Premier League, dal Tottenham ma non solo. Se dovesse arrivare una proposta da 20 o 25 milioni il Napoli lo lascerebbe andare, inoltre il club si sta guardando intorno e piace molto il portiere Guglielmo Vicario, classe 1996. I dialoghi con l’Empoli ci sono già stati e si tratta di un nome che piace tantissimo. Al Napoli piace anche un altro giocatore dell’Empoli: Tommaso Baldanzi, calciatore che ha deciso la sfida di San Siro.”

Successivamente il giornalista su Cheddira, Caprile e Traoré:

“Riguardo Cheddira e Caprile il Napoli potrebbe decidere di chiudere la doppia operazione col Bari a gennaio, ma lasciarli in Puglia fino al termine della stagione. Traoré invece non ha ancora rinnovato col Wolverhampton e a parametro zero resta un altro obiettivo degli azzurri.”