Milan, Theo Hernandez si è infortunato. Salterà la sfida contro la Lazio

Milan, infortunio per Theo Hernandez

Brutte notizie per Stefano Pioli, che per la prossima trasferta del Milan a Roma contro la Lazio dovrà fare a meno di Theo Hernandez. Il terzino rossonero, come riportato da TMW, ha accusato un risentimento muscolare e non partirà per la capitale a scopo precauzionale. Pioli dovrebbe sopperire all’assenza del francese schierando Dest al suo posto, che dovrebbe recuperare per la prossima gara in programma domenica alle 12:00 al Meazza contro il Sassuolo.

