Gollini Napoli, sarà a disposizione per la Roma: fissato il giorno per le visite mediche

Gollini Napoli, le ultime sull’operazione di calciomercato con la Fiorentina

Calciomercato – Gollini Napoli è praticamente tutto fatto per lo scambio Gollini-Sirigu tra Napoli e Fiorentina

Come riporta Tuttomercatoweb, Pierluigi Gollini è ormai a un passo dal vestire la maglia del Napoli. In giornata Giuntoli concluderà l’operazione con l’Atalanta che nel frattempo riaccoglierà brevemente il portiere dal prestito alla Fiorentina. Il giocatore dovrebbe effettuare le visite mediche nella giornata di mercoledì per poi mettersi a disposizione di Spalletti in vista del big match contro la Roma.

