La Juventus piomba su Nandez: placet del Cagliari per il prestito

La Juventus si fionda su Nandez: il Cagliari ha dato il placet per liberarlo in prestito

La Juventus piomba su Nandez, il Cagliari ha dato il placet per liberare il giocatore in prestito e gli ottimi rapporti tra società potrebbero favorire la trattativa. Tra l’altro l’entourage del giocatore è nelle zone di casa Juventus per discutere col Torino, ma la trattativa è in stallo per questioni di formula e cifre.Ragione per cui i granata sono forti su Amadou Diawara della Roma, a questo punto la Juve può provare a prendere l’uruguaiano a sorpresa ma solo in caso di un addio in mediana. Questo è quanto riportato daTmw.

