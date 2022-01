Calciomercato Napoli, affare fatto per Olivera

Il club azzurro ha già bloccato l’esterno per giugno.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, in onda su SKY Sport, il club azzurro avrebbe chiuso per Mathias Olivera, si tratta di un’operazione complessiva da circa 11 milioni di euro. Il giornalista afferma che Giuntoli avrebbe già bloccato l’esterno per giugno, ma vorrebbe anticipare il suo arrivo durante questa sessione di mercato.