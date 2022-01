Giaccherini: “Napoli irrispettoso, non doveva infierire sulla Salernitana”

L’ex Juve non ha apprezzato l’eccessiva prova di forza degli azzurri sulla Salernitana

Emanuele Giaccherini, ex giocatore della Juventus che ha avuto anche una breve esperienza al Napoli, è stato il commentatore tecnico durante la telecronaca della gara tra i partenopei e la Salernitana. L’ex calciatore si è più volte lasciato andare a frasi del tipo: “Il Napoli non deve infierire, ci vuole rispetto per l’avversario”.

