Coppa d’Africa: Senegal ai quarti di finale

La nazionale di Kalidou Koulibaly strappa il pass per i quarti di finale, il ritorno del difensore a Napoli è ancora lontano

Il Senegal batte Capo Verde per 2-0. Le reti sono arrivate entrambe nel secondo tempo da Sadio Mané al 63′ e Bamba Dieng al 92′. Da segnalare la presenza in campo di Kalidou Koulibaly, per tutta la durata della partita.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ag. Olivera: “Tanti club interessati, non solo il Napoli: ecco quando si muoverà”

Calciomercato Napoli: è fatta per Olivera, affare chiuso per 11 milioni a giugno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Consultazioni serrate per uscire dall’impasse del Quirinale