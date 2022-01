Renica: “Insigne? Il Napoli perde una bella pedina, la sua assenza si sentirà”

L’ex giocatore azzurro dice la sua sul momento in casa Napoli

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato dell’attuale momento del Napoli e di Lorenzo Insigne.

Queste le sue parole:

“115 gol? E’ una bella soddisfazione per il ragazzo che oltretutto è un esterno, anche se ha raggiunto questo traguardo col doppio delle partite rispetto a Diego. E’ un giocatore che ha fatto grande il Napoli in questi anni e quando andrà via la sua assenza si sentirà perché ha fatto le fortune del Napoli. Toronto? Lì è una questione tra il presidente e il giocatore: sappiamo poco di quel che accade visto che la comunicazione del club è molto limitata. il Napoli perde una bella pedina.

Il Napoli può ambire allo Scudetto? Sì può giocarsela, è rientrato in modo prepotente nella lotta ma è anche vero che deve incontrare tutte le squadre più competitive e quindi dovrà dimostrare ancor di più la sua forza.

Mercato? La rosa è competitiva. Per me il Napoli ha solo una carenza che a volte tampona. Quello del terzino sinistro è un problema storico. Olivera? Ho visto qualche video, ma dovrei vederlo un mese e potrei essere poi più preciso. Mi pare comunque che nel Getafe in fase d’attacco abbia dimostrato di essere interessante. Non so quando difende a che livello sia”.

