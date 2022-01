Ag. Olivera: “Tanti club interessati, non solo il Napoli: ecco quando si muoverà”

L’ag. di Olivera fa chiarezza sui rumors di mercato

L’ag. Pablo Boselli intermediario internazionale e procuratore di Mathias Olivera, ha fatto chiarezza sui rumors di mercato che riguardano il giocatore, ai microfoni di Calciomercato.it.

Olivera è il profilo scelto dalla SSC Napoli per rinforzare la fascia sinistra, sembra che il club abbia bloccato il giocatore per giugno ma stia provando ad anticipare l’arrivo. Di seguito le dichiarazioni dell’ag.

“Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”.

