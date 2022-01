Calciomercato: Nicolas Tagliafico sogna il Barcellona, niente Napoli

Dalla Spagna, Nicolas Tagliafico sogna il Barcellona

Il terzino dell’Ajax ha detto no al Napoli.

Nicolas Tagliafico sogna il Barcellona. In queste ultime settimane, il calciatore ha rifiutato le numerose attenzioni del Napoli, la sua volontà è quella di trasferirsi in Catalogna. Il quotidiano spagnolo ‘Marca’, molto vicino alle vicende della Società blaugrana, sottolinea la grande voglia del giocatore sudamericano di approdare in Liga per vestire la maglia di una delle più gloriose società del panorama calcistico europeo.