Calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi su Dalot

Calciomercato, Dalot interessa al Napoli

Secondo quanto riportato dal portale portoghese record.pt il Napoli starebbe pensando a Diogo Dalot, terzino di proprietà del Manchester United ma in prestito al Milan. Sul terzino ha messo gli occhi il club azzurro, che docvrà sostituire Hysaj che andrà via. Il club rossonero non ha un diritto di riscatto prefissato, senza contare che ancora non hanno deciso se intavolare una trattativa per trattenerlo. Lo United valuta l’esterno circa 22 milioni, il Napoli resta in attesa di capire come si evolvi la situazione per poi decidere di dare l’assalto a Dalot.

