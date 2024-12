Cessione Osimhen, spunta un obiettivo del Napoli

Il Corriere dello Sport ha reso noto un obiettivo del Napoli ben preciso relativo alla cessione di Victor Osimhen.

Secondo l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport il Napoli vorrebbe ricavare all’incirca 75 milioni di euro con la cessione di Victor Osimhen. Quest’ultima potrebbe avvenire nel corso della prossima estate, poiché il giocatore avrebbe dichiarato di voler chiudere la stagione al Galatasaray.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“A giugno il Napoli punta a ricavare 75 milioni di euro dalla cessione di Victor Osimhen. Il nuovo valore della clausola rescissoria stabilito prima di accettare il prestito al Galatasaray a settembre. In occasione della finestra invernale non accadrà nulla a meno di stravolgimenti clamorosi: Osimhen ha dichiarato di voler chiudere la stagione a Istanbul. In lizza per l’acquisto del suo cartellino c’è lo stesso Galatasaray, che se Victor fosse andato via a gennaio avrebbe ricavato 6 milioni di indennizzo: la clausola per club diversi da quello turco scala a 81 milioni nel mercato d’inverno.”

