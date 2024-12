Napoli su Dorgu, le parole del DS del Lecce

Pantaleo Corvino, Direttore sportivo del Lecce, si è espresso in merito a Patrick Dorgu, da tempo nel mirino del Napoli.

Il Napoli è interessato ormai da tempo all’attaccante del Lecce Patrick Dorgu. A tal proposito è intervenuto Pantaleo Corvino, Direttore sportivo del club giallorosso. Nel corso di un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha espresso poche parole in merito alla questione, quanto basta però per far intendere che a gennaio Patrick Gordu non partirà.

Di seguito quanto dichiarato:

“Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui certo che ce ne sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Anche la Roma pensa a Raspadori! Ranieri lo ritiene idoneo

Fagioli nel mirino del Napoli: la Juve lo valuta 25-30mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche