Corriere della Sera – Anche la Roma pensa a Raspadori! Ranieri lo ritiene idoneo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Roma per Giacomo Raspadori. L’azzurro ha tanti estimatori in Serie A, oltre a Juventus e Atalanta, anche i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato.

“Il miglior attaccante sul mercato, anche per la formula del prestito, è sicuramente Giacomo Raspadori, che è molto calato nelle gerarchie di Antonio Conte e teme per questo di perdere anche la Nazionale. Nel Napoli capolista Raspadori ha giocato due gare da titolare e quattro da subentrato, per 242 minuti. Non ha ancora segnato in campionato, ma in passato ha dimostrato di saper segnare, servire assist, e coprire più ruoli”.

