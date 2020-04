Coronavirus, tutto chiuso in attesa di Pasqua: parchi e colline sigillati

Rivalta chiude la collina morenica per contrastare i furbetti delle gite di Pasquetta. La decisione è stata presa ieri dal Comune, visto che il prossimo fine settimana rappresenta un classico appuntamento per tutti gli amanti delle gite fuori porta. E se è vero che le limitazioni e i divieti a spostarsi da casa sono e saranno ancora pienamente validi domenica e lunedì prossimo, altrettanto reale è la fotografia degli ultimi giorni dove sono state viste più persone in giro. Non solo a Rivalta, ma in tutte le città. Tanto che sono anche aumentati i controlli delle forze dell’ordine e le multe conseguenti.

Così, tutti i Comuni che hanno nel loro territorio polmoni verdi storicamente frequentati nel ponte di Pasqua, si stanno attrezzando per evitare il caos. E Rivalta è una di questi. Nello specifico, transenne e nastri rossi chiuderanno via Umberto I in direzione di Villarbasse, la pista ciclabile della collina e le direttrici verso Sangano, via Mellano nella parte vicino al maneggio e poi la strada del Garosso dietro al villaggio Aurora. Insomma, se già prima andare anche solo a passeggiare era vietato dalle disposizioni generali, in questi giorni lo diventerà anche «visivamente». Per chi non osserverà le limitazioni, sono pronti verbali salatissimi.

Non è infatti più il tempo della «sensibilizzazione»: ora chi viene beccato fuori casa senza motivi validi verrà sanzionato. Come le tre persone pizzicate dalla polizia locale nel fine settimana sulle varie passeggiate lungo fiumi e boschi della città.

