Coronavirus – Il virus si sta indebolendo, potrebbe diventare meno pericoloso!

Questa la scoperta della dottoressa Elisa Vicenzi, capo unità di ricerca in patogeni virali e biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele

La dottoressa Elisa Vicenzi, capo unità di ricerca in patogeni virali e biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 per parlare di un aspetto nuovo del Coronavirus.

Queste le parole di Vicenzi:

VICENZI SUL VIRUS CHE SI STA INDEBOLENDO

“Il virus si sta indebolendo? Ho trovato proprio ieri un lavoro scientifico che fa vedere dei segnali positivi. Voglio essere molto cauta. Dobbiamo persistere con le misure di contenimento e distanziamento sociale.

VICENZI HA TROVATO …

Ho trovato che il virus isolato a Singapore presenta delle mutazioni interessanti –riporta il Corriere dello Sport- In particolar modo ne presenta una che potrebbe avere degli effetti di attenuazione. Voglio essere veramente cauta né dare false aspettative, dobbiamo capire se questa mutazione si sta verificando non solo a Singapore ma anche in Italia o in altri Paesi” ha spiegato Elisa Vicenzi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Prot. Civile, Borrelli:”Fase due? La data è il 13 Aprile”

FOTO-Il Napoli fa gli auguri al Boca Juniors con un un immagine di Maradona

Venerato:”Napoli, interesse per Emerson Plamieri. Meret non è contento

De Luca:”Picco a Maggio, al sud contagi in crescita” [VIDEO]

Donazione Papa Francesco – 60mila euro ad un ospedale di Bergamo

Bollettino Regione Campania, sfiorato il record di ieri

Juventus – Continua la fuga dei calciatori

Di Lorenzo a RKK: “Sono a casa e mi alleno, ritornare in campo non mi spaventa”

L’Equipe accusa la Juventus: “Ha portato il Coronavirus nel paese”

Calciomercato Napoli, Callejon al passo d’addio: scelto il sostituto

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

CONTENUTI EXTRA

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts