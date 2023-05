Napoli-Inter, nessun cambio di formazione per Spalletti

Il quotidiano Repubblica riporta le ultime su Napoli-Inter, in particolare sulla probabile formazione del club azzurro.

Domenica 21 maggio Napoli ed Inter si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della 36ª giornata di campionato. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione che Luciano Spalletti sceglierà per la sfida.

Secondo le parole del quotidiano il tecnico azzurro opterà per gli undici giocatori che ha schierato titolari per quasi tutta la stagione:

“Non ci saranno esperimenti in vista di questa sfida, tornerà la formazione che ha dato maggiori garanzie nell’arco di tutto il campionato. Riecco, dunque, Meret tra i pali e la coppia centrale Rrahmani-Kim in difesa. Stesso discorso per Giovanni Di Lorenzo che si riprenderà la fascia destra. Sulla corsia mancina, spazio ancora una volta ad Olivera considerando l’infortunio di Mario Rui. In mediana sono confermati Lobotka e Anguissa, ma Spalletti non ha ancora deciso chi completerà il terzetto. Ndombele è in ballottaggio con Zielinski e spera di spuntarla in extremis. Nessun dubbio, invece, davanti. Si riparte da Osimhen e Kvaratskhelia.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ancora incerto il futuro di Spalletti, De Laurentiis valuta eventuali sostituti

Il Napoli trema, Kim non tratta: rifiuta il rinnovo senza clausola

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ikea Vindstyrka, il dispositivo che valuta la qualità dell’aria in casa