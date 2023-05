Ancora incerto il futuro di Spalletti, De Laurentiis valuta eventuali sostituti

Spalletti riflette sul futuro, De Laurentiis ha una rosa di nomi da valutare

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli non è ancora tutto scritto, il mister azzurro nonostante De Laurentiis l’abbia confermato a più riprese nelle ultime settimane sembra ancora non aver deciso. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente pare stia valutando vari nomi per sostituirlo in caso di addio. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Rispetto alla fatidica ora X, quella in cui De Laurentiis ha legittimato il diritto di prelazione, s’è già modificato e quasi alterato un equilibrio interno, con Giuntoli che comincia a divenire un’entità astratta e dunque un interrogativo da risolvere. Chi al suo posto? Ma non è questa l’unica domanda che un allenatore si pone dopo aver vinto uno scudetto che richiede lo sviluppo del Progetto e criteri di attuazione da condividere. E poi c’è la squadra, c’è il mistero di un mercato che non si può decifrare ma che si può immaginare, quasi prevedere, anticipandolo con soluzioni alternative ai vari agguati che si possono ipotizzare: la clausola di Kim spalanca un vuoto in difesa, i pruriti internazionali intorno ad Osimhen diventano inquietudine da fronteggiare. In realtà, tra De Laurentiis e Spalletti non ci sono state frizioni reali, concrete, semmai possenti e decisive ma un biennio tra due uomini forti (per destini forti) comporta comunque uno stress. Però nell’agenda la priorità è Spalletti, l’appuntamento da fissare, per sapere se poi sarà il caso di doversi orientare altrove, su Conte o su Gasperini, su Italiano o su Galtier”.

