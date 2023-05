Napoli, in arrivo il rinnovo di Rrahmani. A giorni la firma e il tweet di ADL

Napoli, fatta per il rinnovo di Rrahmani

Sembrerebbe ormai fatta per il rinnovo fino al 2027 di Amir Rrahmani, dopo che è stato raggiunto l’accordo tra il club azzurro e il suo entourage. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a giorni è previsto l’annuncio ufficiale, che arriverà con il solito tweet di Aurelio De Laurentiis. Oltre ad allungare la scadenza, Rrahmani avrà un aumento dell’ingaggio che passerà dagli attuali 1,8 a 2,2 milioni più i premi. Riconoscimento importante per il difensore azzurro, che dopo un avvio difficoltoso ha saputo imporsi fino a diventare uno degli elementi più importanti della linea difensiva.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

